Na kąpielisku Dąbie pojawiły się sinice, więc w środę sanepid zdecydował o zamknięciu plaży.

- W związku z tym ratownicy wywiesili czerwoną flagę i pilnują, by nikt nie wchodził do wody. Plaża zamknięta zostanie do odwołania, czyli do stwierdzenia przez sanepid, że jest już bezpiecznie - informuje Andrzej Kus,

rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Kąpielisko nie zostało jednak zamknięte. Wciąż dostępne są atrakcje znajdujące się poza plażą.

(k)