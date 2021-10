Platforma Obywatelska wybiera swoich liderów

Platforma Obywatelska rozpoczyna nowy rozdział. Trwają w niej właśnie wybory, w których Donald Tusk zostanie przewodniczącym partii, marszałek Olgierd Geblewicz - nowym szefem regionu województwa zachodniopomorskiego a poseł Arkadiusz Marchewka - liderem PO w Szczecinie. Są jedynymi kandydatami na te funkcje.

- Musimy się ostro wziąć do pracy, podwinąć rękawy, i czas do najbliższych wyborów poświęcić na przygotowanie programu i rozmowy z mieszkańcami o mieście, regionie i Polsce - mówił Arkadiusz Marchewka po oddaniu głosu. - Chciałbym zbudować most między osobami, które są już doświadczone, a tymi, które są młodsze, i uzyskać synergię z tej współpracy.

Poseł zapowiada, że PO będzie dalej wypełniać swój obowiązek patrzenia władzy na ręce i rozliczania jej.

- W każdym ugrupowaniu są różnego rodzaju sympatie i antypatie, a ja głęboko wierzę, że to wszystko pójdzie w kąt, bo obecnie najważniejsza praca przed nami to przygotowanie się do wyborów w roku 2023 - ocenił marszałek Geblewicz. - Rok 2023 to będzie "być albo nie być". Dla demokratycznej Polski, bo wiele osób widzi, jak wiele Prawo i Sprawiedliwość stara się rozmontować w systemie demokratycznym. Natomiast z naszej perspektywy politycznej to będzie "być albo nie być" na polskiej scenie politycznej. Albo będziemy liderami opozycji, w co głęboko wierze, przejmiemy władzą, sformujemy koalicyjny rząd albo na polskiej scenie politycznej będzie przewartościowanie.

Polityk dodaje, że jego formacja powinna uważnie przyjrzeć się mapie powiatów Pomorza Zachodniego, ponieważ są tam miejsca, w których w ostatnim czasie wzrosło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tam PO powinna zwiększyć swoją aktywność. Geblewicz zapowiada także punktowanie "oszustw" PiS.

Jak ocenia powrót Donalda Tuska do polskiej polityki? W końcu choć nowy - stary przywódca pozwolił PO prześcignąć Polskę 2050, to przewaga sondażowa partii Jarosława Kaczyńskiego wciąż jest wyraźna...

- Rozmawiałem z Donaldem Tuskiem. Zakładał, że efekt jego powrotu da nam powrót na pozycję lidera (opozycji - AS) i 25, 26 punktów procentowych poparcia - odpowiedział Geblewicz. - Mówił, że potem każdy punkt procentowy to będzie ciężka polityczna praca. I to się teraz dzieje. ©℗

(as)