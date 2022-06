Platforma Obywatelska stawia na młodzież. Trwają zapisy na warsztaty

Platforma Obywatelska stawia na młodzież. We wtorek zaprezentowano w Szczecinie nowy projekt pod nazwą Meet Up. Do niedzieli trwają zapisy na warsztaty, które w dniach 8-10 lipca odbędą się w stolicy naszego regionu. Weźmie w nich udział m.in. Donald Tusk.

- Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 18-35 lat, które chciałyby wziąć udział w tym projekcie- mówi poseł Arkadiusz Marchewka. - Meet Up! w Szczecinie będzie jednym z czterech spotkań tego typu w całej Polsce. Pierwsze odbyło się kilka dni temu w Goczałkowicach w Małopolsce. Zapraszamy liderów z województwa lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i oczywiście zachodniopomorskiego.

W warsztatach może wziąć udział 200 osób. Rejestracja trwa do niedzieli, kilkadziesiąt zgłoszeń już wpłynęło.

- Mam 18 lat i chcę pokazać swoim rówieśnikom, że my, młodzi, też możemy mieć wpływ na swoją przyszłość, ale także na to, co się obecnie woków nas dzieje - mówi Zuzanna Jeleniewska. - Wstąpiłam do Młodych Demokratów, bo wierzę, że naprawdę możemy razem dużo zmienić.

- Skończyłem studia, mam 24 lata - dodaje Przemysław Parasiak. - Nie stać mnie to, by za 2 tys. miesięcznie wynajmować pokój z aneksem kuchcennym. Właśnie takie typu sprawy, jak mieszkania dla młodych, jesteśmy w stanie rozwiązać, jeśli będziemy aktywni. Chcę udowodnić, że młodzi ludzie są nie tylko do roznoszenia ulotek.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 czerwca 2022 r.

Tekst i foto: Tomasz TOKARZEWSKI