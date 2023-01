Platforma Obywatelska o zaniedbaniach rządu

Siemoniak to kierowca ryzego przejdzie do histori ,ze zakupil dla armi kilkadziesiat tys niekompletnych tablic Mendelejewa po przeszlo 3tys zasztuke, zredukowal tez armie ,ze bez trudnosci mogla sie zmiescic na stadionie narodowym,Ten dzban dorowuje katechetce Piotrowskiej na stanowisku szefowej MSW.,

Donek

2023-01-23 14:17:26

To znaczy co konkretnie mają na myśli? Brak stałego połączenia wysp Wolin i Uznam? Z całym szacunkiem,ale dopiero obecny rząd o to zadbał,zainicjował i doprowadzi do końca.