PKP Intercity: dodatkowe połączenia i więcej miejsc w pociągach

Fot: Ryszard PAKIESER

PKP Intecity uruchomi dodatkowe połączenia i udostępni pasażerom więcej miejsc w pociągach w długi czerwcowy weekend - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Od 30 maja do 3 czerwca PKP Intercity uruchomi pięć dodatkowych połączeń: w wybrane dni kursować będą pociągi: EIC Jantar relacji Warszawa – Hel – Warszawa, EIC Kaszub oraz EIC Neptun kursujący na trasie Gdynia – Warszawa – Gdynia, IC Mieszko BIS z Gdyni do Łodzi oraz IC Chełmianin BIS relacji Lublin – Warszawa – Lublin.

Jak podano, w rozkładzie jazdy zaplanowane zostały wzmocnienia 174 pociągów 283 wagonami; jednak na bieżąco, na podstawie obserwacji frekwencji w pociągach, podejmowane są kolejne decyzje o dostawianiu dodatkowych wagonów i tworzeniu większej liczby miejsc dla podróżnych. Już teraz zarządzono wzmocnienia 215 pociągów 323 wagonami - podkreślono w komunikacie.

Ponadto, aby ułatwić dojazd do popularnych miejscowości wypoczynkowych PKP, Intercity w wybrane dni długiego weekendu, wydłuży relacje części połączeń. Np. jedna para pociągów Express InterCity Premium kursująca na trasie Kraków – Gdynia – Kraków obsłuży też stację Kołobrzeg. Ponadto do i z Gdyni pojadą pociągi: EIC Chrobry, który na co dzień kursuje na odcinku Warszawa – Szczecin – Warszawa oraz EIC Ondraszek relacji Bielsko-Biała – Warszawa – Bielsko Biała. Również IC Zosia kursujący z Łodzi do Warszawy pojedzie do Gdyni. Podróżni wybierający się do Olsztyna będą mogli skorzystać z połączenia IC Marszałek Piłsudski na co dzień jeżdżącego między Krakowem a Warszawą. Spółka podała, że do Olsztyna pojedzie też IC Konopnicka (Wrocław – Warszawa), a z Olsztyna IC Oleńka (Warszawa – Wrocław). Wydłużone do Przemyśla zostanie także połączenie IC Piast relacji Gdynia – Kraków – Gdynia

Przypomniano, że szczegółowe informacje o rozkładach jazdy pociągów, a także możliwościach zakupu biletów, są dostępne na stronie intercity.pl oraz w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Ponadto dostępna jest również infolinia pod numerem +48 22 322 22 22 (koszt zgodny z taryfą operatora). Zaznaczono również, że w trakcie długiego weekendu do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. PKP Intercity zachęca do wcześniejszego planowania podróży i zakupu biletów.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju a także łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami.

