PiS krytykuje "koszmar komunikacyjny"

Szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują prezydenta Piotra Krzystka za to, jak wygląda polityka transportowa w naszym mieście. Ich zdaniem zamiast drogowej rewolucji mamy drogowy koszmar.



- To, co się teraz dzieje z komunikacją miejską w Szczecinie, woła o pomstę do nieba - mówi Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu radnych PiS w radzie miasta. - To nie jest rewolucja, co proponują Piotr Krzystek i Platforma Obywatelska, ale koszmar komunikacyjny. Likwidację linii pośpiesznych "A", "H" i "G" mieszkańcy odebrali negatywnie.

Zdaniem Pawlickiego niezrozumiałe jest oszczędzanie na komunikacji w czasie, gdy miasto buduje nowy stadion Pogoni oraz Aquapark. Uważa, że pieniądze dla kierowców komunikacji miejskiej powinny się znaleźć - odpowiednie środki można przetransferować na przykład z nadwyżki operacyjnej.

- Proponujemy panu prezydentowi, aby razem z kilkoma radnymi Platformy Obywatelskiej zamieszkali na prawobrzeżu na tydzień, dwa, trzy tygodnie - dodaje Pawlicki. - Niech prezydent postoi w korkach. Bo tego, co się teraz dzieje, to prezydent zza szyb limuzyn nie widzi.

Podwyżki dla kierowców komunikacji miejskiej

Radna Agnieszka Kurzawa opowiada, że kierowcy komunikacji miejskiej w Szczecinie domagają się podwyżek, i mają dostać jedynie "kuriozalne" 150 złotych brutto.

- Stracimy ich, jeśli nie dostaną podwyżek, bo firmy prywatne biją się o pracowników tej branży - alarmuje. - W innych miastach, jak Poznań czy Wrocław, wynagrodzenia są na poziomie 5 tysięcy brutto. W Szczecinie dużo brakuje do tych stawek. W miastach, w których wynagrodzenia są na właściwym poziomie, nie ma problemu z obsadą kierowców komunikacji miejskiej.

Radny Krzysztof Romianowski krytykuje władze miasto za to, że namawiają do tego, aby przesiadać się z samochodów do autobusów i tramwajów, a jednocześnie likwidują połączenia autobusowe.

- Dla zlikwidowanych linii pośpiesznych nie ma alternatywy, bo na pewno nie jest nim tramwaj linii "13", który od Wielgowa, Dąbia, Płoni, Zdunowa będzie bardzo oddalony - dodaje radny.

Prezydent Szczecina odpowiada na zarzuty

Prezydent Krzystek do kwestii komunikacyjnych odnosił się m.in. na jednym z czatów z mieszkańcami. Tłumaczył, że kumulacja prac budowlanych wynika z tego, że są one współfinansowane ze środków europejskich – a na ich wydanie, z powodów niezależnych od samorządów opóźnień, są tylko 3 lata.

Z kolei w piątkowym wywiadzie dla "Kuriera" prezydent opowiadał o tym, że wzmacnia linię szybkiego tramwaju na prawobrzeże zwiększając częstotliwość kursów. Wskazywał na to, że bilety w Szczecinie należą do najtańszych w Polsce, a ponadto miasto obniżyło cenę biletów miesięcznych. Mówił też o budowie nowych parkingów ułatwiających korzystanie z komunikacji miejskiej. ©℗

