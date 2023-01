PiS tłumaczy opozycji… Dlaczego benzyna nie zdrożała?

Politycy Platformy Obywatelskiej są rozczarowani i sfrustrowani, bo wbrew ich oczekiwaniom w styczniu nie wzrosły ceny benzyny, mimo że VAT na paliwo wrócił do poziomu 23 procent. Nie wzrosły też ceny żywności. Po 1 stycznia miała być - według nich - "jedna wielka drożyzna". Ten scenariusz miał się wpisać w kampanię wyborczą PO. Ale nie udało się. Taką interpretację reakcji opozycji na ceny paliw w styczniu przedstawili szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska zarzuca rządzącym, w tym także władzom PKN Orlen, że w 2022 r. ceny paliw były zawyżane, po to, by 1 stycznia nie było podwyżki w związku z wejściem w życie wyższej stawki VAT.

Koalicja Obywatelska domaga się od ministra aktywów państwowych wyjaśnienia powodów zawyżania cen paliw przez PKN Orlen przed 1 stycznia. Nie mają przy tym wątpliwości, że taki proceder miał miejsce. Politycy KO uważają, że ma to związek z brakiem podwyżki w Nowym Roku. Samorządowcy z Ruchu Tak Dla Polski zadeklarowali natomiast, że złożą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw.

- PO żywi nadzieję, że inflacja i kryzys pomoże im w wygraniu wyborów. Ubolewają, że wymuszona przez UE od podwyżka VAT-u nie spowodowała wzrostu cen paliw. Im gorzej dla Polaków, tym lepiej dla nich - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Rafał Niburski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku.

Rafał Niburski podkreślił, że wśród powodów zachowania cen benzyny na niezmienionym poziomie są między innymi: spadki cen paliw na rynkach hurtowych, umocnienie się złotówki wobec dolara oraz rozsądna polityka narodowego koncernu energetycznego jakim jest PKN Orlen. Koncern zdywersyfikował źródła swych przychodów. Sprzedaje bowiem nie tylko paliwa ale posiada również sieć sklepów na stacjach benzynowych jak również sieć punktów gastronomicznych. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że ceny benzyny mogły się nie zmienić.

Obecnie - co podkreślili radni PiS, w tym także uczestniczący w konferencji radny miejski Krzysztof Romianowski - ceny benzyny należą w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej.

- Dochodzimy do absurdu, kiedy prezes Daniel Obajtek musi się tłumaczyć z tego, że ceny paliw są takie niskie - mówił ten ostatni. - Politycy PO liczyli na to, że pierwszego stycznia ceny paliw wzrosną do 10 i więcej złotych - dodał.

- Były przecież fejki, że na stacjach paliw na tablicach cen robi się miejsce na jeszcze jedną liczbę z przodu, tak by można było dołożyć „jedynkę”. Ale - na szczęście to były tylko fejki - dodał Rafał Niburski.

Politycy PiS przywołali dane statystyczne, z których wynika, że „w 2012 roku za ówczesne minimalne wynagrodzenie można było kupić zaledwie 262 lity benzyny, gdy tymczasem obecnie za aktualne minimalne wynagrodzenie można już kupić - 460 litrów paliwa czyli "już prawie dwa razy więcej".©℗

(r.)