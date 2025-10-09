Kontrowersje wokół 300 milionów dla szpitala przy ul. Unii Lubelskiej

Fot. Dariusz Gorajski

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Szczecin samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości wściekli się, że za sprawą mającego większość w radzie klubu KO przepadł ich projekt uchwały z apelem do premiera Donalda Tuska o przyznanie szpitalowi przy ul. Unii Lubelskiej 300 mln zł. Te pieniądze zostały przyznane placówce z Funduszu Medycznego jeszcze za rządów PiS, ale ostatecznie nie trafiły do Szczecina.

- Liczyliśmy na to, że uchwała przejdzie ponad podziałami politycznymi - stwierdził Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS. - Jesteśmy zażenowani poziomem polityki, jaką uprawiają politycy KO. Liczyłem w swojej naiwności, że tym radnym zależy, żeby miasto się rozwijało, żeby nasi mieszkańcy mieli dobre ośrodki medyczne.

Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO, ripostował, że jego środowisko polityczne jest jak najbardziej za rozwojem służby zdrowia. Tyle tylko że radni miejscy akurat z tym dofinansowaniem dla szpitala przy ul. Unii Lubelskiej nie mają nic wspólnego - są to przecież środki rządowe, które zablokowano z powodu błędów wykrytych przez komisję konkursową.

- To nie znaczy, że nie można ich pozyskiwać w inny sposób. Pewnie można. Ale to praca szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Będziemy mu kibicować - stwierdził Łukasz Tyszler. - Natomiast zajmowanie się tym tematem przez radnych, jakby to oni mieli przyczynić się do przyznania tych pieniędzy, jest pomyłką.©℗

