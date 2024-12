PiS podsumował 12 miesięcy rządu Donalda Tuska. „To był zły rok dla Polski”

Parlamentarzyści oraz radni Prawa i Sprawiedliwości negatywnie oceniają rok rządów Koalicji Obywatelskiej. W piątek 13 grudnia, na konferencji prasowej w szczecińskiej siedzibie partii politycy podsumowali ostatnie 12 miesięcy pod rządami Donalda Tuska.

⁃ De facto mamy do czynienia z destrukcją państwa polskiego przez ostatni rok – mówił Zbigniew Bogucki, poseł PiS. - Właściwie w każdej sferze publicznej mamy do czynienia albo z zapaścią, albo z uwstecznieniem. Przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie było takiej sytuacji, żeby brakowało pieniędzy na wypłacenie świadczeń przez NFZ szpitalom i innym jednostkom medycznym. Jeśli chodzi o obronność, kontrakty, które są zawierane to te, które były już przygotowane albo częściowo przygotowane do realizacji przez Prawo i Sprawiedliwość. Inny przykład. Do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej zgłosiło się 40 tysięcy żołnierzy. Czterdzieści tysięcy Polek i Polaków chciało uczestniczyć w obronie ojczyzny poprzez służbę w polskiej armii. Zabezpieczono jedynie połowę etatów – przyjęto 20 tysięcy. Połowa została odesłana z kwitkiem. Jeśli tak będziemy realizować politykę obronną, zakładany próg 300 tysięcy żołnierzy po prostu nie zostanie osiągnięty. Dzisiaj oni chwalą się kontraktami na zakup samolotów F-35, ale to minister Błaszczak i rząd Mateusza Morawieckiego tak naprawdę rozpoczął ten kontrakt i doprowadził do końca – dzisiaj mamy tylko efekty. Przypomnę, że obecnie rządzący byli wtedy przeciwni temu zakupowi.

Bogucki nawiązał także do budowy CPK.

- Jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, gdyby nie inicjatywa ludzi, inicjatywa Polaków z różnych środowisk ten projekt nie byłby realizowany - mówił. - Przypomnijmy, że jeszcze dwa tygodnie po wyborach człowiek, który dzisiaj ma budować CPK, niejaki pan Lasek mówił, że ten projekt musi być skasowany. Donald Tusk mówił, że ten projekt nie ma żadnego sensu, Hołownia mówił, że to wyraz megalomanii a Trzaskowski, który chce być prezydentem, mówił, że przecież będzie lotnisko w Berlinie, to po co nam CPK.

Politycy odnieśli się także do kwestii wydarzeń związanych z naszym regionem – między innymi zwolnień w PKP Cargo, czy wygaszenia dwóch bloków węglowych w elektrowni Dolna Odra. Radni podjęli także temat podwyżek opłat dla mieszkańców uchwalonych przez Radę Miasta Szczecin i temat Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.©℗

Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI