PiS: "Nie zarzynamy samorządów"

Samorządowi politycy PiS zaprosili dziennikarzy do swojej siedziby przy ul. Adama Mickiewicza. Fot. Ryszard Pakieser

Nasza partia nie zarzyna samorządów, nasza partia pomaga je rozwijać - przekonywali radni miejscy i sejmikowi Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej w Szczecinie. Przy okazji zdradzili, że nie zamierzają licytować się z opozycją na marsze.

- Z ust polityków Platformy Obywatelskiej można usłyszeć takie hasło: "PiS zarzyna samorządy" - zaczął Rafał Niburski. - To ja zadam ironicznie takie pytanie: czy dorzynanie samorządów to jest wzrost o 77 proc. wpływów z PiT-u? Czy dorzynaniem samorządów jest wzrost o 114 proc. wpływów z CiT-u? Czy dorzynaniem samorządów jest wzrost łączny dochodów samorządu o 74 proc? Czy dorzynaniem samorządu jest wzrost subwencji ogólnej i nadwyżki operacyjnej? PiS dorzyna samorządy? Te liczby pokazują coś odwrotnego.

Rafał Niburski wskazał, że tylko do zarządu województwa zachodniopomorskiego - na czele którego stoi krytyczny wobec rządów prawicy marszałek Olgierd Geblewicz - z rządowego programu inwestycji strategicznych wpłynęło ponad 160 milionów na budowę trzech dróg.

- Wsparcie rządowe to nie tylko różne fundusze. Jest też wsparcie uzupełniające - mówił Maciej Kopeć. - W roku 2021 to było 8 miliardów, w roku 2022 - 13,7 mld, w obecnym roku to 14 miliardów. O tym samorządy zapominają.

Agnieszka Kurzawa oceniła, że w Polsce często mamy do czynienia z "kryzysem zarządzania prezydentów związanych z Platformą Obywatelską i opozycją" i ci włodarze obarczają rząd winą za własne błędy. Stwierdziła, że wpływy z PiT i CIT od 2015 do 2022 roku wzrosły w Szczecinie o 55 proc. Za to, dodawała, w latach 2009 - 2015, gdy rządziła PO, był to wzrost o 18 proc.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19.6.2023 r.

(as)