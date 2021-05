Pijany kierowca przyjechał zatankować samochód

Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany dzięki zdecydowanej reakcji pracowników jednej ze stacji paliw.

Dyżurny choszczeńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, iż jeden z kierowców, który przyjechał na stację benzynową, zatankować pojazd, najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

Funkcjonariusze w rozmowie z pracownikami stacji benzynowej ustalili, że na stację benzynową przyjechał mężczyzna kierujący oplem, a jego zachowanie wskazywało na to, że jest on pijany. Gdy chciał zapłacić za zatankowane paliwo, pracownik stacji zdecydował się zabrać mężczyźnie kluczyki, które ten trzymał w ręku, następnie wezwał patrol policji.

- Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, że 49-letni mieszkaniec powiatu choszczeńskiego miał niemal 3 promile alkoholu w organizmie - informuje st. sierż. Magda Keplin z choszczeńskiej policji.

Mężczyźnie zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

(k)