Pijany antyterrorysta rozbił samochód. Wdrożona procedura wydalenia ze służby

normalka

2022-11-23 15:57:25

Jakoś mnie to nie dziwi. Mieszkając w pobliżu komendy miejskiej policji, niemal codziennie widzę patologiczne zachowania policjantów. Włączanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, tylko po to żeby przejechać na czerwonym świetle lub zawrócić na zakazie, to codzienność w tej okolicy. Wyprzedzanie na pasach czy skrzyżowaniu przez radiowozy, również nie należy do rzadkości.