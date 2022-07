Zlecili zabójstwo białogardzkiego policjanta. Dostarczyli mordercy broń, grozi im dożywocie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy zlecili zabójstwo policjanta z Białogardu. Mowa o Tomaszu A. i Marku S. Obaj mają po 39 lat. Jeśli ich wina zostanie udowodniona, w więzieniu spędzą od 8 do 25 lat. Mogą nawet dostać dożywocie.

Tomasz A. i Marek S. byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Jeden z nich już w 2019 roku, dzięki między innymi zaangażowaniu białogardzkiego policjanta, został aresztowany. Po wyjściu na wolność postanowił się na nim zemścić. Wysyłał anonimy do jego przełożonych z informacją, iż współpracuje on z miejscowym półświatkiem. Kierował wobec niego także groźby karalne, a gdy te nie odwiodły funkcjonariusza od dalszych działań zmierzających do rozbicia narkotykowego gangu i doprowadzenia wszystkich jego członków przed oblicze sprawiedliwości, zdecydował o

