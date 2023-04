Piętnaście lat za odebranie życia

Budynek przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu, w którym doszło do morderstwa. Fot. Artur BAKAJ

Dobiegł końca proces Cezarego K., który przed Bożym Narodzeniem 2021 roku zasztyletował swojego znajomego. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w budynku przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.

Feralnego dnia w jednym z mieszkań odbywało się suto zakrapiane spotkanie towarzyskie. Uczestniczył w nim między innymi wspomniany Cezary K. oraz Tomasz J., który ostatecznie padł ofiarą tego pierwszego. Cezaremu K. nie spodobało się, jak patrzy nie niego alkoholowy kompan. Mężczyzna w pewnym momencie wstał od stołu, poszedł do kuchni i wrócił w dużym nożem. Chwilę później zadał nim Tomaszowi J. 7 ciosów w klatkę piersiową, szyję i bark. Takiego ataku ofiara nie mogła przeżyć. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Jak ustalili nieco później policjanci, morderca w momencie popełnienia zbrodni był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Cezary K. przyznał się do zabójstwa. Jego zeznania były zgodne z tym, co mówili biesiadujący z nim i z zamordowanym świadkowie. Sąd Okręgowy w Koszalinie, do którego trafił akt oskarżenia, przed wydaniem wyroku przeprowadził dwie rozprawy. Cezary K. skazany został na 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. ©℗

(pw)