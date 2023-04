Wieżowiec albo odszkodowanie? Radni mówią stanowczo nie!

Trwa batalia o odszkodowanie dotyczące Pałacu Zdrojowego w Kołobrzegu. Przypomnijmy, że spółka TMM Investment Trust, która miała zamiar wybudować wspomniany obiekt w dzielnicy uzdrowiskowej miasta, nie rozpoczęła inwestycji przez błąd urzędników.

W akcie notarialnym sprzedaży powyższemu przedsiębiorstwu należącej wcześniej do miasta działki zapisano, że wskaźnik zabudowy może wynieść 25 procent jej powierzchni. Załącznik graficzny do tegoż aktu, pochodzący z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mówił jednak o 16-procentowej zabudowie. Inwestor, gdy to zauważył, zwrócił się do miasta o zmianę zapisów w planie. Samorządowcy jednak na to nie przystali, co poskutkowało skierowaniem sprawy do sądu.

Proces wygrał inwestor, a to otworzyło mu drogę do żądania od miasta 128-milinowego odszkodowania. Chcąc uniknąć kolejnego, być może toczącego się latami procesu sądowego,

...