Kołobrzeg Europejską Stolicą Kultury? Kurort marzy o prestiżowym tytule

We wtorek (25 bm.) Kołobrzeg oficjalnie przystąpił do realizacji pomysłu. Fot. Artur BAKAJ

Władze Kołobrzegu zdecydowały się ubiegać o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Cel ma zostać osiągnięty w 2029 roku. We wtorek w sali konferencyjnej Mariny Solnej oficjalnie zainaugurowano projekt.

Mowa o prestiżowym tytule, jaki przyznawany jest przez Unię Europejską miastu, które zaprezentuje zarówno swoje kulturalne życie lokalne, jak i całego regionu oraz państwa. Co roku tytuł ten trafia do dwóch bądź trzech europejskich państw. Dotychczas Europejskimi Stolicami Kultury zostały Kraków w 2000 roku oraz Wrocław 16 lat później. W 2029 roku tytuł przyznany zostanie jednemu polskiemu i jednemu szwedzkiemu miastu. Na razie nie wiadomo, ile miast z naszego kraju stanie do rywalizacji. Aplikacje można składać do 15 września. To pierwszy etap, w trakcie którego program zostanie zaprezentowany dwóm polskim ekspertom oraz dziesięciu z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Najlepsze ośrodki zakwalifikują się do drugiego etapu. Pod koniec przyszłego roku wiadomo już będzie, które polskie miasto uzyska tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Wszelkie działania związane z

