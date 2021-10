Pieszy potrącony na ul. Chopina w Szczecinie

.

2021-10-18 11:05:22

„W pobliżu skrzyżowania” to nie to samo co „na przejściu dla pieszych.” Piesi często przechodzą przez ul.Chopina z parku na drugą stronę z pominięciem przejścia dla pieszych. W deszczu, nagłe wtargnięcie w takim miejscu i kierowca niewiele mógł zrobić. Po drugie, na ulicy zostały ślady po namalowanych pasach, zrobionego tymczasowego przejścia, którego już nie ma a pieszym się wydaje, że nadal jest. No i umożliwienie skrętu w ulicę Broniewskiego mimo zakazu jadący z przeciwka skręcają.