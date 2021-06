Pies policyjny doprowadził do sprawców rozboju w Mielnie

Tymczasowym aresztowaniem na dwa miesiące skończyła się sprawa czterech podejrzanych o rozbój. Mężczyźni najpierw zadali pokrzywdzonym kilku ciosów, a następnie ukradli im pieniądze.

Wszystko wydarzyło się na ulicy Chrobrego w Mielnie. Pokrzywdzeni zostali zaczepieni przez grupę czterech nieznanych im mężczyzn. W trakcie rozmowy wywiązała się szarpanina, podczas której pokrzywdzeni byli bici w okolice głowy. Napastnicy obezwładnili swoje ofiary i ukradli im 550 złotych.

Pobici mężczyźni poinformowali o zdarzeniu dyżurnego Komisariatu Policji w Mielnie, który na miejsce skierował funkcjonariuszy, w tym policyjnego przewodnika z psem tropiącym.

Pies służbowy, owczarek Nabat z KPP Sławno, podjął trop prowadząc policjantów do miejsca, gdzie przebywali sprawcy rozboju. Krótko po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali napastników: trzech z powiatu koszalińskiego w wieku 21, 19 i 18 lat oraz mieszkańca powiatu legnickiego w wieku 35 lat.

Mężczyźni doprowadzeni zostali do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty rozboju. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do tego wniosku i najbliższe dwa miesiące mężczyźni spędzą w areszcie. Za przestępstwo, którego się dopuścili, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(k)