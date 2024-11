Pierwszy weekend świątecznego jarmarku [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

W piątek (29 listopada) ruszył coroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. W dniu otwarcia tłumów jeszcze nie było. W sobotnie przedpołudnie trzy aleje w centrum miasta również świeciły pustkami. Oferta jest taka sama jak podczas poprzednich edycji, ale za to ceny poszły wyraźnie w górę.

Największym powodzeniem cieszy się grzaniec. To do niego ustawiają się głównie niewielkie kolejki chętnych. Jego ceny wahają się od 15 do 25 zł za kubek. W ofercie są grzańce bezalkoholowe, rumowe, pomarańczowe, malinowe czy korzenne. Wśród ciepłych napojów jest także gorąca czekolada lub kawa.

W ofercie gastronomicznej dominują oczywiście pierogi (od 25 zł za kilka sztuk), bigos (od 20 do 25 zł), kiełbasa z grilla (ok. 25 zł), pajdy chleba ze smalcem (od 8 do 25 zł), zapiekanki (ok. 30 zł). Ponadto wystawcy oferują także produkty na słodko, na przykład hiszpańskie churros - paluszki z ciasta pieczone w głębokim oleju (od 25 zł), naleśniki, pączki, pierniki i wiele innych.

Wielu klientów szuka na jarmarku prezentów dla swoich bliskich. Wybór jest spory: są pięknie udekorowane wypieki z ciasta piernikowego, ręcznie malowane bombki i inne ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, kubki, gadżety, gry planszowe czy odzież.

W pierwszy weekend trwania jarmarku (29.11-1.12) odbywają się także warsztaty niemarnowania żywności prowadzone przez Jadłodzielnię, animacje dla dzieci, gra ekologiczna, a także koncerty - w tym między innymi występ Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko budki wystawców i imprezy na scenie, ale także stałe atrakcje, takie jak młyńskie koło, wiatrak, wenecka karuzela, mała karuzela, punkty selfie, punkt pisania listów do seniorów, Jemiołowy Zakątek czy Bomkodzielnia.

Świąteczną atmosferę psują jednak zbyt wysokie ceny. Zapytani o wrażenia z jarmarku klienci są zgodni co do tego, że są one przesadzone. Pojawiają się również narzekania na nudę i fakt, że co roku na jarmarku jest to samo, brakuje nowości i świeżości.

Niektórzy przychodzą tylko popatrzeć, poczuć świąteczny klimat, ale nic nie kupują. Bożonarodzeniowy jarmark to przede wszystkim frajda dla najmłodszych - ci korzystają z dwóch karuzeli ustawionych na alejach Kwiatowej i Pawła Adamowicza. Rodzice nie żałują też dzieciakom zabawek czy smakołyków.

W weekend jarmark otwarty jest od godz. 10 do 23 (w sobotę) i od 10 do 21 (w niedzielę). Od poniedziałku do czwartku od godz. 14. do 20; w piątki - od 14. do 23. Jarmark potrwa do 22 grudnia.

(aj)