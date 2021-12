Pierwszy śnieg w Szczecinie

Czy zimowa aura się utrzyma?

- W najbliższym czasie pogoda będzie pochmurna, śniegu spadnie niewiele, ale będzie się on utrzymywał, ponieważ temperatury będą ujemne, szczególnie w nadchodzącym tygodniu - mówi synoptyk Wojciech Szulc z Biura Prognoz IMGW w Szczecinie. - Najwięcej przejaśnień we wtorek i w środę, nie powinno padać, a chwilami może wyjść słońce. Temperatura minimalna miejscami spadnie w naszym województwie do - 8, a pod koniec tygodnia lokalnie nawet do -10 st. C.

Dziś (niedziela) będą jeszcze niewielki opady śniegu, możliwe są też w nocy, jednak symboliczne.

- W ciągu dnia temperatura będzie dodatnia, dlatego w nocy i jutro rano będzie ślisko na drogach - mówi Wojciech Szulc. - Większe opady śniegu są spodziewane w czwartek i w piątek.

(gan)