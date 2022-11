Pierwszy śnieg w Szczecinie. Wyjechały piaskarki, problemy komunikacji miejskiej

ja osobiście znam 3 miejsca gdzie zawsze jest lipa: Duńska , Wilcza i Warcisława. Rozwiązanie jest wyjątkowo proste : 3 pojemniki z solą i łopata ustawione na poboczu i jak spadnie śnieg to kierowcy/dozorcy mogą sami posypać sobie drogę solą. Uprzedzając żartownisiów informuję , że taki system działa w wielu krajach gdzie są góry. Problemem jest to że piaskarki przybywają zbyt późno i w tych miejscach utworzyły się już korki, które tamują ruch i dochodzi do stłuczek i nerwowych sytuacji.

Yi

2022-11-19 12:00:24

Pani Pieczynska mówiła, że są gotowi do akcji zima tylko nie w sobotę :))) . Tak całkiem serio to strach pomyśleć co by się działo gdyby to dzisiaj był poniedziałek z takimi opadami...