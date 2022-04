Pierwszy miesiąc nowego roweru miejskiego w Szczecinie. Czy to udany start BikeS?

Ten pałąk z przodu,na którym jest koszyk, to chyba niezbyt bezpieczny. Dziwna konstrukcja.

jakiś ochlapus z urzędu wpadł na pomysł żeby tak idiotycznie postawić te stojaki rowerowe w alei Niepodległości, w dwóch rzędach tłumoki trzeba było! kolejne dwa stojaki! co tam chodnik dla pieszych, po co....

szczecinianin

2022-04-02 16:19:36

Nie rozumiem dlaczego nie ma w dalszym ciągu możliwości wypożyczenia roweru na smsa . Przecież to jest rower miejski i powinien być ogólnodostępny a zmuszanie kogoś do zakupu smartfona z internetem nie powinno mieć miejsca . Niedługo każą mieć smartfona żeby kupić bilet na autobus albo zarejestrować się do kolejki doUrzędu