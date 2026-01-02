Pierwszy cud nowego roku. Szczęśliwe chwile na porodówkach (akt. 1)

1 stycznia o godzinie 5.14 w szpitalu w Policach przyszła na świat Karolinka – 3350 g szczęścia, 50 cm i komplet trzech dziesiątek w skali Apgar. Fot. USK nr 1 PUM

Sylwestrowy wieczór, noc i pierwszy dzień nowego roku były bardzo szczęśliwe dla kilkorga maluszków i ich rodziców. Szczecińskie szpitale poinformowały o pierwszych przyjętych porodach.

- O 18.46 na naszej porodówce w Policach wydarzyło się coś, co zawsze porusza tak samo – przyszło na świat nowe życie - poinformował w środę 31 grudnia Uniwersytecki Szpital Kliniczny 1 PUM. - Mama - pani Gabriela ze Szczecina - urodziła cudowną córeczkę Apolonię. Dziewczynka od pierwszych chwil pokazała, że ma się świetnie – 4040 g, 50 cm i 10/10/10 w skali Apgar.

Kolejny poród miał tam miejsce już 1 stycznia 2026. O godzinie 1.43 na świat przyszedł chłopiec. O godzinie 5.14 dołączyła do niego Karolinka – 3350 g szczęścia, 50 cm i komplet trzech dziesiątek w skali Apgar .

Pierwszy maluszek w 2006 roku w szpitalu „Zdroje” urodził się w Nowy Rok o godz. 10.15. Mia przyszła na świat w wyniku cesarskiego cięcia, przeprowadzonego przez zespół pod kierunkiem dr Doroty Gródeckiej-Szwajkiewicz.

- Mia jest śliczna, zdrowa (potrójna 9 w skali Apgar) i waży 3480 g - przekazał szpital „Zdroje”. - Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy mnóstwa radości z każdego dnia spędzonego z ich maleństwem!

Także Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 na Pomorzanach pochwalił się pierwszym w tym roku porodem (w całym minionym roku było ich 2 tysiące).

- W Klinice Położnictwa i Ginekologii pierwszy cud nowego roku już z nami. Punktualnie o 1.53 na świat przyszedł chłopiec – pierwszy maluch urodzony w 2026 roku w USK-2 PUM w Szczecinie. Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, miłości oraz spełnienia marzeń w nowym roku. Niech każdy dzień będzie pełen radości!

Dołączamy do życzeń i gratulacji dla wszystkich maluszków i ich rodziców! (K)

