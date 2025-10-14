Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Najlepsze życzenia!

Fot. Dariusz Gorajski

Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Swoje święto mają wszyscy pracownicy oświaty. Uczniowie klasy II a w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej w Szczecinie swoim paniom nauczycielkom Joannie i Angelice życzą szczęścia i radości.

- Od dziecka wiedziałam, że chcę być nauczycielką - przyznaje Joanna Jagielska (NZ od lewej). - To nie tylko zawód, ale spełnienie marzeń. Każdy uśmiech ucznia przypomina mi, dlaczego warto robić to, co się kocha.

Angelika Naguszewska dodaje: – Największą nagrodą są właśnie takie chwile – kiedy uczniowie pamiętają, dziękują i pokazują, że nasza praca ma sens. ©℗

(dg)

