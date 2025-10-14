Wtorek, 14 października 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Najlepsze życzenia!

Data publikacji: 14 października 2025 r. 06:36
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2025 r. 06:36
Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Najlepsze życzenia!
Fot. Dariusz Gorajski  

Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Swoje święto mają wszyscy pracownicy oświaty. Uczniowie klasy II a w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej w Szczecinie swoim paniom nauczycielkom Joannie i Angelice życzą szczęścia i radości.

REKLAMA

- Od dziecka wiedziałam, że chcę być nauczycielką - przyznaje Joanna Jagielska (NZ od lewej). - To nie tylko zawód, ale spełnienie marzeń. Każdy uśmiech ucznia przypomina mi, dlaczego warto robić to, co się kocha.

Angelika Naguszewska dodaje: – Największą nagrodą są właśnie takie chwile – kiedy uczniowie pamiętają, dziękują i pokazują, że nasza praca ma sens. ©℗

(dg)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA