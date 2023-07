Pierwsze w Szczecinie podejrzenie wirusa ptasiej grypy u kota

Fot. Dariusz Gorajski (arch.)

Jedno z warszawskich laboratoriów weterynaryjnych bada próbki przesłane ze Szczecina pod kątem obecności wirusa ptasiej grypy. „Padły kot miał objawy typowe dla zakażonych wirusem grypy H5N1: niewydolność układu oddechowego oraz zaburzenia neurologiczne" - potwierdza dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie.

Próbki zostały przesłane do badania w warszawskim AnimalLab przez jeden ze szczecińskich gabinetów weterynaryjnych, do którego w ub. tygodniu zgłosił się właściciel z domowym kotem o objawach charakterystycznych dla zakażenia ptasią grypą: brak apetytu, ospałość, duszność, gorączka, nierównomiernie rozszerzone źrenice, epizody ataksji czyli zaburzeń koordynacji ruchowej ciała, drgawki.

- Ptasia grypa nie jest chorobą zwalczaną z urzędu, dlatego gabinet weterynaryjny nie był zobowiązany do przesłania próbek do jedynego autoryzowanego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Co nie zmienia faktu, że wyniki uzyskane w warszawskim laboratorium również będą miarodajne. Jeszcze ich nie znamy - mówi dr n. wet. Maciej Prost, Zachodniopomorski WLW w Szczecinie.

Do tej pory Główny Lekarz Weterynarii potwierdził niewiele ponad 30 przypadków ptasiej grypy u padłych kotów. Wynik dodatni na obecność wirusa H5N1 stwierdzono w próbkach nadesłanych do laboratorium w Puławach z Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Lublina, Poznania i Pruszcza Gdańskiego.

- Zachodniopomorskie aktualnie nie należy do regionów, w którym ptasia grypa stanowi szczególny problem - mówi dr Maciej Prost. - Do tej pory, czyli w bieżącym roku, obecność tej choroby potwierdziliśmy u ptaków dzikich jedynie w powiatach: Sławno, Kołobrzeg, Myślibórz, a niedawno także na betonowcu w jeziorez Dąbie, w Szczecinie. Tylko w tym ostatnim przypadku obecność wirusa grypy H5N1 została ujawniona u większej liczby padłych ptaków - 21 mew. To niewiele w porównaniu z innymi regionami, w których tego rodzaju przypadki są liczone w setkach. W Zachodniopomorskiem stwierdziliśmy również ognisko ptasiej grypy w niewielkiej hodowli przyzagrodowej w pow. Gryfino.©℗

Arleta NALEWAJKO