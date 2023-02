Zwierzaki już w nowym schronisku przy ul. Południowej w Szczecinie

Szczecińskie „bezdomniaki" są już w nowym miejscu. Zakończyło się przewożenie 45 psów i 5 kotów ze schroniska przy al. Wojska Polskiego do nowoczesnego obiektu przy ulicy Południowej na Gumieńcach.

- Przewożenie zwierząt trwało przez dwa dni, odbywało się w godzinach 7–22. Przez ten czas udało się przetransportować wszystkie 45 psiaków i 5 kotów - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Psy trafiły do pojedynczych ogrzewanych boksów. Koty do urządzonego domu kota, gdzie mają domki, drapaki czy zabawki.

Przewiezienie zwierząt nie oznacza jednak końca działań. W nowym schronisku trwa urządzanie pomieszczeń, ustawianie mebli, organizowanie miejsca, gdzie składana będzie karma dla zwierząt czy leki. W pierwszej kolejności trzeba jednak było przygotować salę operacyjną, gdyż jeden z podopiecznych schroniska potrzebował pomocy weterynarza. Skutecznie przeprowadzono już pierwszą operację łapy.

Nowe schronisko zaprasza w najbliższy czwartek (9 lutego) oraz dwa dni później (sobota, 11 lutego) wszystkich społecznych opiekunów kotów wolno żyjących po odbiór karmy. Będzie się można zgłaszać w godz. 8-16. Aby dojechać na miejsce, należy kierować się krajową 10 i skorzystać ze zjazdu na ogrody działkowe „Górki Ustowskie" pod ciepłociągiem.

Placówka przy ul. Południowej ma poza pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, pokojami dla lekarzy i pokojem na wizyty adopcyjne także salę edukacyjną z monitorem, gdzie będą się odbywały spotkania dla dzieci i młodzieży. W towarzystwie opiekunów uczniowie i przedszkolaki będą mogli także odwiedzać boksy i inne pomieszczenia.

Pomieszczenia dla kotów wyposażono w domki, drapaki i urządzenia do wspinaczki. Boksy dla psów są dostosowane do najnowszych przepisów. Uwzględniono powierzchnię odpowiednią dla różnych rozmiarów psów. Do boksów dla psów z klimatyzacją i ogrzewaną podłogą, oddzielonych śluzami, można wejść z korytarza. Każdy boks ma też jednak wyjście na wewnętrzny wybieg, gdzie psy będą przebywać pod opieką opiekunów lub wolontariuszy. Przed schroniskiem wydzielono wybieg zewnętrzny. Tam będą się odbywać spotkania przedadopcyjne, niezbędne do podpisania umowy i adopcji czworonoga.

W schronisku zaplanowano też pomieszczenie na aparat USG zakupiony w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, szpitalik, gabinet zabiegowy, w którym dokonywane będą m.in. kastracje, czy chłodnię na ciała zwierzaków.

Inwestycja jest przewidziana dla 80 psów i 50 kotów, kosztowała niemal 19 mln zł. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI