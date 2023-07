Dzień Psa w schronisku. Zwierzaki czekają na domy [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Obchodzony w sobotę Dzień Psa, był okazją do zorganizowania Dnia Otwartego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. To pierwsza jak dotąd okazja, by obejrzeć placówkę nie tylko z zewnątrz, odwiedzić hol czy pomieszczenia edukacyjne, ale zajrzeć także do niedostępnych na co dzień gabinetów lekarskich i zabiegowych czy z bliska przyjrzeć się podopiecznym placówki, działającej na Gumieńcach przy ul. Zwierzęcy Zakątek od stycznia tego roku.

Z możliwości odwiedzenia schroniska skorzystało wielu mieszkańców Szczecina. Całe rodziny zapoznawały się nie tylko z działalnością pracowników i wolontariuszy, ale dzięki tym ostatnim mogły także z bliska przyjrzeć się wyposażeniu, poszczególnym pomieszczeniom i przede wszystkim czworonogom. W schronisku przebywa obecnie 65 psów i 37 kotów (stan na 1 lipca). Niemal wszystkie są gotowe do adopcji i czekają na "swojego człowieka", co zresztą widać po ich zachowaniu - na wszystkie możliwe sposoby próbują zwrócić na siebie uwagę szczekając, mrucząc, miaucząc i nadstawiając się do głaskania. Sporym powodzeniem cieszyły się również spacery z psami - taką przyjemność można zresztą zrobić czworonogom nie tylko w trakcie dni otwartych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówki.

Dzień Otwarty Schroniska to jednak nie tylko możliwość zapoznania się z czworonożnymi przyjaciółmi, przygotowano bowiem sporo atrakcji. Był pokaz psich modeli, pokaz pierwszej pomocy dla zwierząt, a dla dzieci animacje, zabawy i malowanie twarzy. Przed schroniskiem prezentowały się także organizacje i stowarzyszenia - m.in. Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Zwierzęcy Telefon Zaufania, Fundacja BatMom dla Nietoperzy, Catosfera Szczecin - koci behawiorysta oraz profesjonalni opiekunowie kotów czy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Zwierzogród”, którego żywą reklamą była pozująca do zdjęć i przyciągająca uwagę sowa. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI