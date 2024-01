Pierwsze takie wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Niepełnosprawność i prawa kobiet

I Zachodniopomorski Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami odbędzie się już 11 stycznia. Wciąż można się zgłaszać do udziału. Fot. mat. organizatora FB

W czwartek 11 stycznia w Szczecinie odbędzie się I Zachodniopomorski Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie skierowane do osób, które zmagają się na co dzień z niepełnosprawnością i chciałyby wziąć udział w stworzeniu platformy wymiany doświadczeń i wspólnego dążenia do poprawy swojej sytuacji. Nie zabraknie prezentacji przygotowanych przez aktywistki, integracji oraz namysłu nad prawami kobiet z niepełnosprawnościami.

W trakcie wydarzenia uczestniczki skupią się przede wszystkim na sformułowaniu postulatów dotyczących między innymi przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, praw reprodukcyjnych, seksualności czy ubóstwa menstruacyjnego. Zostaną one następnie przedstawione na 2. ogólnopolskim zjeździe w Warszawie. Jednocześnie, zjazd będzie okazją do spotkania się, podjęcia działań integracyjnych i animacyjnych. Organizatorzy chcą, aby udział wzięły kobiety reprezentujące różne stopnie i rodzaje niepełnosprawności i będące w różnym wieku. Pozwoli to na wymianę doświadczeń i perspektyw. Każda z uczestniczek będzie bowiem opowiadała swoją historię. Dodatkowo, Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż z ARTYKUŁU 6 zaprezentuje w osobnym wystąpieniu ideę spotkań, omówi definicję niepełnosprawności sformułowaną przez ONZ, zajmie się również kwestią relacji między niepełnosprawnością a kobiecością.

Zjazd odbędzie się 11 stycznia w godz. 16- 18 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie (ul. Wielkopolska 32/u1). Organizatorem wydarzenia jest ARTYKUŁ 6 - kolektyw osób identyfikujących się jako kobiety z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. Lokalnie wydarzenie koordynują Barbara Markowska, Monika Bielecka oraz Anna Storek. Wydarzenie skierowane jest do osób, które identyfikują się jako kobiety z niepełnosprawnością lub sojuszniczki i chcą spotkać się we wspólnym gronie, aby porozmawiać o prawach kobiet z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy na Facebooku wydarzenia lub zgłosić się telefonicznie pod numerem 608-398-427. Jak informują organizatorki, zjazd odbędzie się w formule warsztatowej. Liczba miejsc jest ograniczoną, a miejsce wydarzenia jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. ©℗

(aj)