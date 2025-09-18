Chciał odzyskać stracone prawko za jazdę pod wpływem. Przyszedł na egzamin po alkoholu

Fot. KMP Szczecin

Szczecińscy policjanci interweniowali w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdzie jeden z kandydatów na kierowcę przystąpił do egzaminu w stanie po użyciu alkoholu. Jak się okazało, mężczyzna chciał odzyskać uprawnienia, które stracił kilka lat wcześniej za jazdę pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło podczas państwowego egzaminu na prawo jazdy w szczecińskim WORD. W trakcie prowadzenia pojazdu egzaminacyjnego, czujność egzaminatora wzbudziło zachowanie zdającego. Pracownik ośrodka wyczuł od mężczyzny woń alkoholu. Egzaminator przerwał egzamin i wezwał na miejsce patrol policji.

Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u zdającego 0,2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Taki wynik kwalifikuje czyn jako wykroczenie, czyli kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu.

Teraz kursant ponownie stanie przed sądem. Za popełnione wykroczenie grozi mu grzywna nie niższa niż 2500 złotych oraz obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

