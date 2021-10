Pieniądze na cyfryzację dla zachodniopomorskich gmin

W piątek (8 października) w Stargardzie przedstawiciele kilkudziesięciu gmin z województwa zachodniopomorskiego odebrali symboliczne czeki z kwotami, o które mogą się starać w ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina. Przewiduje on wsparcie finansowe na podniesienie poziomu cyfryzacji. Zachodniopomorskie gminy otrzymają na sprzęt, łącza internetowe, oprogramowanie czy walkę z cyberprzestępczością i szkolenia łącznie 26 milionów złotych.

- Przeznaczamy miliard złotych na cyfryzację polskich gmin – informował w piątek Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera. - Pandemia w ostatnim roku wymusiła na nas świadczenie usług zdalnych. To obnażyło niedobory w tym zakresie. Pieniądze przekazujemy samorządom, bo one są najbliżej mieszkańców i znają ich potrzeby.

Podobna uroczystość odbyła się w Koszalinie gdzie „rozdano” kartoniki na 12, 5 mln zł. Nabór wniosków ruszy 18 października i potrwa do 10 listopada. Można dostać do 2 mln zł wsparcia.

- Warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku i wykonanie audytu bezpieczeństwa - informował Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Z gmin w zachodniej części województwa największą kwotę może otrzymać Stargard, bo prawie 1,4 mln zł.

- Będziemy starali się popracować nad tym, by ta dostępność do usług mieszkańców była jeszcze większa - mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu, gospodarz spotkania. - W urzędzie wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów w dość dużej skali, ale jeszcze trzeba wyjść z szeroką ofertą do mieszkańców. Zadbamy o bezpieczeństwo, ale tez o to, by część tego wsparcia trafiła do oświaty. Ile otrzymamy, tyle spożytkujemy.

Projekt, jak wyjaśniali dziś przedstawiciele rządu, powstał w odpowiedzi na sytuację, w jakiej znaleźliśmy się w czasie pandemii. Projekt zakłada także dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci pracowników dawnych PGR-ów.

Autor: Wioletta Mordasiewicz