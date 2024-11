Pech grzybiarza ze Szczecina. Poszedł do lasu i stracił orientację

Policja przypomina, by wybierając się do lasu pamiętać, by przed wyjściem powiadomić o tym bliskich i wskazać czas powrotu oraz okolicę, w której będziemy przebywać. Radzi, by unikać samotnych wypraw. Fot. Sylwia DUDEK

Mieszkaniec Szczecina wybrał się do lasu z grupą znajomych. Ale tak go pochłonęło szukanie grzybów, że wśród drzew stracił orientację.

Policjantów z drogówki, którzy pełnili służbę na drodze wojewódzkiej nr 142, zaczepiła zaniepokojona grupa starszych osób. Poinformowała, że straciła z oczu zbieracza, 57-letniego mężczyznę.

- Mężczyzna stracił orientację w terenie i nie był w stanie wrócić do miejsca, gdzie został zaparkowany pojazd - informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Policjanci skontaktowali się z nim telefonicznie. Nie potrafił podać swojego dokładnego położenia.

Na podstawie informacji od 57-latka policjanci wytypowali miejsce, w którym może się znajdować. I udało się.

- Cały i zdrowy wrócił do znajomych - dodaje rzeczniczka stargardzkiej policji. - Uczestnicy grzybobrania podziękowali policjantom za szybką i sprawnie udzieloną pomoc w odnalezieniu mężczyzny.

Policja przypomina, by wybierając się do lasu pamiętać, by przed wyjściem powiadomić o tym bliskich i wskazać czas powrotu oraz okolicę, w której będziemy przebywać. Radzi, by unikać samotnych wypraw.

- Staraj się wyposażyć swój strój grzybiarza w elementy odblaskowe, dzięki którym w czasie zmiennej aury lub zapadającego zmroku będziesz widoczny - apeluje policja. - Znajdź też element charakterystyczny na danym terenie, który ułatwi odnalezienie drogi powrotnej.©℗

(w)