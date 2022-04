PCK wsparł osoby bezdomne. Paczki z żywnością trafiły do potrzebujących

Ponad pięćdziesiąt paczek z żywnością dla osób bezdomnych przygotował i podarował Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. To dary dla potrzebujących, którzy korzystają z Punktu Socjalnego działającego przy PCK.

- Jest to uzupełnienie działań pomocowych, realizowanych przedświątecznie przez inne lokalne organizacje pozarządowe - mówi Joanna Łaskarzewska, dyrektor PCK w Szczecinie. - Wparliśmy w ten sposób ponad pięćdziesiąt osób bezdomnych, które na co dzień korzystają z naszego punktu przy al. Wojska Polskiego - z łaźni i magazynu odzieży. Dostały one taką żywność, którą mogą bezpośrednio skonsumować, nie wymaga ona przetworzenia.

Przez cały czas PCK wspiera też uchodźców z Ukrainy. To ok. 500 osób tygodniowo. Oferuje im pomoc żywnościową, produkty higieniczne, chemiczne i odzież. ©℗

(gan)