Pchli targ na os. Słonecznym. Znów się szykuje „Mydło i powidło” [GALERIA]

Co dla jednych niepotrzebne, to dla innych może się okazać skarbem. O tej zasadzie pamiętają nie tylko stali bywalcy pchlich targów i garażowych wyprzedaży. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju wydarzenia - jak „Mydło i powidło" - stają się coraz bardziej popularne w Szczecinie. Fot. Monika POLONIS-POSIEWKA

Sobota z pchlim targiem? Dobry pomysł, na jaki wpadła Rada Osiedla Słoneczne. Stąd zaproszenie na deptak przy Pomniku Niepodległości (ul. Rydla), gdzie się zadzieje – zyskujące na popularności – „Mydło i powidło”.

Szukasz ciekawych okazów? Chcesz się pozbyć staroci? „Mydło i powidło” z pewnością będzie okazją do kupowania, sprzedawania lub wymiany: nowych i używanych przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku, dzieł sztuki oraz rękodzieła, gier, zabawek, książek, a też gratów i różnorodnych szmatek. W kim drzemie pasja odkrywcy i poszukiwacza skarbów, komu sprzyja fortuna i szczęście łowcy okazji – ten już powinien sobie rezerwować czas dla sobotniego (14 września) pchlego targu na os. Słonecznym.

– Z założenia, ma to być kameralna impreza. Ograniczona do osób prywatnych oraz dzieci pod opieką jednego rodzica, czyli maksymalnie do 50 wystawców – wśród których nie będzie profesjonalnych handlowców, a wyłącznie społecznicy. Dlatego wszystkich zainteresowanych potencjalnych wystawców „Mydła i powidła” proszę o zgłoszenia SMSowe pod numer telefonu: 660 708 194. W odpowiedzi każdy otrzyma numer dla swojego stoiska. Nie gwarantuję stołów sprzedażowych, każdy musi zadbać o miejsce ekspozycyjne we własnym zakresie. Na przykład o stolik turystyczny, choć i kocyk rozłożony na trawie wystarczy – podpowiada Monika Polonis-Posiewka, inicjatorka kolejnych edycji wydarzenia.

„Mydło i powidło” zostało zaplanowane na godz. 10-15 (14 września). Stoiska pchlego targu zajmą deptak przy Pomniku Niepodległości – ul. Rydla, w sąsiedztwie SP nr 37. ©℗

