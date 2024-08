Pchli targ na os. Słonecznym - nie lada gratka

Pchli targ tym razem odbędzie się na os. Słonecznym - pod wiele mówiącym hasłem: „Mydło i powidło". Wydarzenie zaplanowano na sobotę (24 sierpnia) - wystartuje o godz. 11 przy Pomniku Niepodległości (ul. Kostki Napierskiego, opodal SP nr 37). Fot. Monika Polonis-Posiewka

W najbliższą sobotę (24 sierpnia) na os. Słonecznym odbędzie się druga edycja „Mydła i powidła", czyli pchlego targu. Nadarza się więc okazja, aby kupić, sprzedać czy też się wymienić rzeczami, które zwykle i niepotrzebnie zalegają w szafach, na strychach, w piwnicach czy garażach.

Co dla jednych niepotrzebne, to dla innych może się okazać skarbem. O tej zasadzie pamiętają nie tylko stali bywalcy pchlich targów i garażowych wyprzedaży. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju wydarzenia przyciągają tłumy.

- Tradycję pchlich targów wskrzeszono na Pogodnie. Lata temu i ja się wystawiałam z wyrobami biżuteryjnymi oraz malowaną ceramiką na pl. Waleriana Pawłowskiego. W tym roku postanowiłam tego rodzaju targ skarbów z drugiej ręki zorganizować na moim os. Słonecznym. Zainteresowanie było ogromne. Frekwencja spora, więc... czas na drugą edycję „Mydła i powidła" - mówi Monika Polonis-Posiewka, inicjatorka wydarzenia.

Czerwcowa edycja przetarła szlaki i przekonała, że także na prawobrzeżu tego rodzaju wydarzenia są oczekiwane i mile widziane przez mieszkańców. Stąd powtórka - już w najbliższą sobotę (24 sierpnia) - na placu Pomniku Niepodległości, przy ul. Kostki Napierskiego (opodal SP nr 37). Start o godz. 11.

- Z założenia, ma to być kameralna impreza. Ograniczona do osób prywatnych oraz dzieci pod opieką jednego rodzica, czyli maksymalnie do 50 wystawców - wśród których nie będzie profesjonalnych handlowców, a wyłącznie społecznicy. Dlatego wszystkich zainteresowanych potencjalnych wystawców „Mydła i powidła" proszę o zgłoszenia SMSowe pod numer telefonu: 660 708 194. W odpowiedzi każdy otrzyma numer dla swojego stoiska. Nie gwarantuję stołów sprzedażowych, każdy musi zadbać o miejsce ekspozycyjne we własnym zakresie. Na przykład o stolik turystyczny, choć i kocyk rozłożony na trawie wystarczy - podpowiada Monika Polonis-Posiewka

Szukasz ciekawych okazów? Chcesz się pozbyć staroci? „Mydło i powidło" z pewnością będzie okazją do kupowania, sprzedawania lub wymiany: nowych i używanych przedmiotów codziennego i niecodziennego użytku, dzieł sztuki oraz rękodzieła, gier, zabawek, książek, a też gratów i różnorodnych szmatek. W kim drzemie pasja odkrywcy i poszukiwacza skarbów, komu sprzyja fortuna i szczęście łowcy okazji - ten już powinien sobie rezerwować czas dla sobotniego pchlego targu na os. Słonecznym. ©℗

(an)