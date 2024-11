Patrole konne na Cmentarzu Centralnym

Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińscy policjanci patrolują konno Cmentarz Centralny w Szczecinie. Mają pomagać m.in. w sytuacjach, gdy na terenie nekropolii zgubi się dziecko lub gdy ktoś zasłabnie.

Według st. sierż. Aleksandra Mętel z Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie w dniu Wszystkich Świętych policjanci na koniach na Cmentarzu Centralnym są bardzo potrzebni. "Łatwiej nam jest dostrzec jakieś niebezpieczeństwo czy zagrożenie. Bardzo często bierzemy udział w poszukiwaniu rodziców, gdy dziecko się zgubi na cmentarzu, jest tłum ludzi i bardzo często się to zdarza. Stoimy z tym dzieckiem i jesteśmy takim punktem widokowym, dobrym dla innych policjantów, żeby nas dostrzegli" – tłumaczyła.

"Podobnie, gdy ktoś zasłabnie na cmentarzu, to jesteśmy dobrym punktem dla karetki, żeby szybko się zorientować, gdzie jesteśmy lub doprowadzić karetkę między tłumem ludzi podczas Wszystkich Świętych" – tłumaczyła.

Patrole konne co roku wśród najmłodszych odwiedzających Cmentarz Centralny w Szczecinie wzbudzają duże zainteresowanie. "Czasem jest tak, że nie możemy się opędzić przez dobre piętnaście minut, bo się robi wokół nas zgromadzenie, ale my to lubimy" – podkreśla Mętel.

Przypomniała również o zasadach bezpieczeństwa - do konia nie można podbiegać, trzeba podejść do zwierzęcia spokojnie. "Należy zapytać się, czy konia można pogłaskać, bo nie wszystkie nasze konie nadają się do takiego głaskania. Następnie trzeba dać mu rękę do powąchania, nie robić gwałtownych ruchów, nie krzyczeć i nie piszczeć. Nasze konie lubią być drapane m.in. po chrapach i po szyi" – powiedziała. Przestrzegła również przed zbliżaniem się do kopyt, bo nie wiadomo, czy wystraszone czymś zwierzę nie kopnie.

Policjanci będą patrolowali konno Cmentarz Centralny w Szczecinie do 3 listopada.(PAP)

