Wtorek, 11 listopada 2025 r. 
Patriotyczny rajd rowerowy

Data publikacji: 11 listopada 2025 r. 16:45
Patriotyczny rajd rowerowy
Fot. Agata JANKOWSKA  

We wtorek 11 listopada, w Święto Niepodległości, sprzed pomnika Adama Mickiewicza w Szczecinie (ul. Henryka Pobożnego) wyruszył Niepodległościowy Rajd Rowerowy, który wspólnie ze Szczecińskim Klubem Rowerowym „Gryfus” zorganizował szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Rowerzyści ubrani w biało-czerwone stroje i zaopatrzeni we flagi przejechali przez Szczecin trasą liczącą ok. 11 km. Około godz. 12.00 złożyli kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów. W rajdzie rowerowym udział wzięli zarówno dorośli, jak i młodsi pasjonaci jazdy na rowerach. Uczestników nie zniechęciła nawet deszczowa pogoda.

(aj)

