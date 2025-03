Rowerami wyjechali na powitanie wiosny [GALERIA, FILM]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Ponad 100 rowerzystów wzięło udział w niedzielę w polickim "Rowerowym powitaniu wiosny", czyli rodzinnym rajdzie wokół miasta. Symbolicznie pożegnali zimę, czyli wysłali do morza marzannę, i oficjalnie rozpoczęli też sezon rowerowy. A w tym roku do dyspozycji mają nowe fragmenty dróg. I... wyścig o miano dla gminy Rowerowej Stolicy Polski.

Dopisała i pogoda, i frekwencja. W rajdzie udział wzięli indywidualni rowerzyści, rodziny oraz grupy znajomych. Do pokonania mieli 15 kilometrów, ale zaplanowano też przerwę, m.in. na pożegnanie zimy i powitanie wiosny - nad policką Łarpią.

- Trasa jest szczególna, bo przejeżdżamy przez trzy nowe drogi, które powstały w okolicach Polic - mówił w przerwie nad Łarpią Grzegorz Ufniarz, jeden z organizatorów. - To są: droga leśna z Siedlic do Trzeszczyna, ul. Nowosiedlecka (w Policach - red.), która niebawem będzie otwarta (jechali gotową już ścieżką rowerową - red.) i świeżo wyremontowany odcinek ul. Kochanowskiego (w Policach - red.). To taka okazja, żeby pokazać rowerzystom nowe miejsca.

Podczas witania wiosny nad Łarpią uczestnicy wysłali też do morza marzannę, czyli symbolicznie pożegnali zimę - marzanna tak naprawdę nie została wrzucona do wody (żeby nie zanieczyszczać rzeki).

- Również dziś propagujemy akcję Rowerowa Stolica Polski - dodał Grzegorz Ufniarz. - Gmina Police włączyła się do tej akcji i chcielibyśmy namówić rowerzystów, by przejeżdżali kilometry dla naszej gminy, będziemy się ścigać o miano Rowerowej Stolicy Polski.

Jak dołączyć do akcji?

- Trzeba sobie zainstalować na smartfonie aplikację Aktywne Miasta, tam wybrać, że się jeździ dla Polic i właściwie każdy kilometr przejechany będzie się liczył do ogólnej puli kilometrów dla gminy Police - tłumaczy Grzegorz Ufniarz, który jest też zastępcą burmistrza Polic. - Najlepszych trzech rowerzystów i najlepsze trzy rowerzystki otrzymają nagrody ufundowane przez Gminę. Ale rywalizacja wystartuje w czerwcu, teraz to tylko rozgrzewka.

Ta niedzielna akcja miała również charakter charytatywny - organizatorzy utworzyli wirtualną skarbonkę dla dziewczynki z Polic, która ciężko zachorowała - to skarbonka na stronie zrzutki (https://zrzutka.pl/z3u8av#moneyboxes) dla ośmioletniej Lilki. Dziewczynka ma złośliwego guza mózgu i potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji.

Organizatorami niedzielnego rajdu rowerowego byli: Stowarzyszenie Dobrych Działań „Nasze Police”, grupa nieformalna Rowerowe Police oraz Klub Cyklistów „Sama Rama”.©℗

(sag)

Film: Agnieszka Spirydowicz