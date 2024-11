Na rowerach, w patriotycznej atmosferze. Przejadą 11 kilometrów

Co tak cieniutko

2024-11-07 13:12:45

jechać rowerem do Warszawki na spotkanie z Rafałem , przyszłym Prezydentem wszystkich Polaków , niezniszczalnemu długopisowi , co nie zawiedzie , aby nasz Naród , wprowadzić po całości już do nowoczesnej , rozwiniętej i czystej ekologicznej Europy .My chcemy zdrowego powietrza , my nie potrzebujemy przemysłu , my som zarobione , wypasione mamy konta .Kto nam zabroni żyć , jak my uważamy .My swoim rowerem w bezkresną dal horyzontu , gdzie rozum już nie funkcjonuje !My , nowy proletariat miast !