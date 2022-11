„Patriotyczna ławka” w Międzyzdrojach, zanim usiądziesz, przeczytaj regulamin

W centrum Międzyzdrojów, na promenadzie, stoi od niedawna jedyna „patriotyczna ławka” w naszym regionie.



Wielu gości odwiedzających kurort wykonuje sobie na niej pamiątkowe zdjęcia. Aby tu usiąść, mamy obowiązek przeczytać 15-punktowy regulamin. Co z niego wynika? Zanim usiądziemy, wchodzimy po schodach trzymając się poręczy. Z ławki mogą korzystać maksymalnie trzy osoby, które w trakcie siedzenia mają także obowiązek trzymania się poręczy. Wielu się zastanawia, jak ma to uczynić osoba siedząca w środku? Ławka kosztowała ok. 100 tys. zł.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI