Partia Zieloni: "Potrzebujemy pełnego rozłamu państwa od Kościoła"

Na pół godziny przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Jasnych Błoniach w Szczecinie, Partia Zieloni zorganizowała, przed Urzędem Miasta, konferencję prasową. Jak podkreślali jej przedstawiciele, przy okazji świętowania rocznicy Konstytucji 3 Maja, trzeba mówić o rozdziale państwa od Kościoła.

- Żeby w ogóle mówić o świeckim państwie, musimy zerwać ten niezdrowy sojusz tronu i ołtarza. Za chwilę odbędą się obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku będziemy świadkami modlitwy arcybiskupa Dzięgi albo innego duchownego. Co roku mam takie wrażenie, że ta modlitwa zajmuje jedną trzecią czasu tych obchodów - mówił Andrzej Radziwinowicz, sekretarz Partii Zieloni w Szczecinie, radny Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. - To nie jest odosobniony przypadek. Kiedy stawiano bubel, jakim była stępka, pojawił się arcybiskup Dzięga i świecił ją. Księża są na porządku dziennym przy otwieraniu dróg, mostów, szkół i innych inwestycji publicznych. Jako Partia Zieloni wzywamy państwo polskie do zachowania neutralności religijnej i światopoglądowej. Obchody Konstytucji 3 Maja nie wymagają oficjalnej modlitwy. Każdy z nas może pójść po tych obchodach do kościoła i się pomodlić. To jest właśnie wolność wyznania, którą gwarantuje nam państwo. Wyświęcenie nowych dróg, mostów czy szkół jest niepotrzebne, bo będą z nich korzystać również ateiści, osoby innego wyznania, dla których akt poświęcenia jest obojętny.

"Wiwat świeckie państwo"

Działacze Partii Zieloni chcą m.in., by lekcje religii w szkole były umieszczane na początku lub na końcu w planie lekcyjnym, a docelowo, by w ogóle nie odbywały się w szkołach, ale w salkach katechetycznych, a także, żeby z kodeksu karnego zniknął zapis o obrazie uczuć religijnych oraz by usunięto kwestię klauzuli sumienia, na którą mogą się powoływać lekarze.

- Mówimy "Wiwat Konstytucja 3 Maja", ale chcielibyśmy też powiedzieć "Wiwat świeckie państwo" - dodał Przemysław Słowik, współprzewodniczący Partii Zieloni, radny miasta Szczecin. - Dziś, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat dokończenia procesu tworzenia świeckiego państwa, jakim powinna być nasza ojczyzna. Żyjemy bowiem ciągle w kraju, w którym w kodeksie karnym istnieje zapis o obrazie uczuć religijnych. W kraju, w którym urzędy są zdobione religijnymi symbolami. W kraju, w którym lekcje religii przeplatane są celowo z językiem polskim czy matematyką. W kraju, w którym Kościół katolicki w sposób jawny, jak i niejawny finansowany jest ogromnymi środkami z pieniędzy publicznych. A przy tym w wielu kwestiach jest dosłownie wyjęty spod prawa. W zeszłym tygodniu mieliśmy sytuację, gdzie Sejm odebrał immunitet posłance za to, że w sposób symboliczny zawiesiła buciki na bramie kościoła. Po to, by sprzeciwić się pedofilii w Kościele katolickim. To tylko kilka argumentów pokazujących, jak bardzo potrzebujemy prawdziwego i pełnego rozłamu państwa od Kościoła.

Tekst i fot. (MON)