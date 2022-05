Uroczyście pod pomnikiem Czynu Polaków. Inscenizacja historyczna, salwa honorowa i przemowy

3 maja 1791 roku Polacy uchwalili konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą. We wtorek w Szczecinie uroczyście obchodzono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Świętej Rodziny (przy ul. Królowej Korony Polskiej 28), a główna część uroczystości odbyła się w południe pod pomnikiem Czynu Polaków. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, radni, kombatanci oraz mieszkańcy.

W trakcie obchodów było tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem, apel pamięci, ceremoniał wojskowy z salwą honorową, inscenizacja historyczna Grupy Rekonstrukcyjnej Trzygłów (podczas której pojawiły się takie postaci, jak choćby Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj czy Ignacy Potocki) wraz ze śpiewaczką operową Sandrą Klarą Januszewską, modlitwa "Zdrowaś Maryjo", zainicjowana przez księdza wspomnianej parafii oraz przemówienia.

- Wszyscy dzisiaj tworzymy wspólnotę. Kiedy przypomnimy sobie słowa wstępu do konstytucji, to pamiętajmy, że wspólnota musi mieć fundament i filary. Tymi filarami są wartości, które mają swoje źródło z jednej strony w rzymskim prawie i filozofii greckiej, ale w wymiarze etycznym i moralnym w chrześcijaństwie - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Tego nie można zamazać, bez względu na to, czy w pana Boga wierzymy czy tej wiary nie podzielamy. Tam, gdzie tych wartości brakuje, tam tworzy się antycywilizacja. Dzisiaj ta antycywilizacja niestety po raz kolejny na wschodzie podniosła swoją ciężką, żelazną łapę na wolny naród, na naszych sąsiadów z Ukrainy. Ta antycywilizacja, która jest oderwana od tych korzeni, która nie chce do tych korzeni nawiązywać, która za nic ma życie. Dzisiaj można powiedzieć, że my tu w Polsce jako państwo, naród, społeczeństwo i wszyscy obywatele, piszemy konstytucję, która na pewno zapisze się w dziejach naszej ojczyzny, a także w dziejach Europy i świata. Bo piszemy nie tylko czarnym atramentem na białym papierze, ale piszemy potrzebą naszych serc. Naszą solidarnością, pomocą i umiłowaniem wolności, tej wolności, która przyświecała ojcom Konstytucji 3 Maja. W tym szczególnym, trudnym czasie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz kraj. W czasie, gdy Rosja w sposób bestialski chce pisać na siłą granice w Europie - dodał wojewoda.

- Tutaj potrzebujemy jedności. Bardzo się cieszę, że dziś stroimy tu wszyscy razem. Bez względu na swoje poglądy polityczne i wyznanie, pomijając nasze doraźne spory. Bo jest wartość, która jest ważniejsza, która jest ponad tym wszystkim. Tą wartością jest wolna, niepodległa, bezpieczna i zasobna Rzeczpospolita.

(MON)

Film Monika Gapińska