Partia Zieloni na Jasnych Błoniach. Covidowe zachęty dla szczecinian

Do szczepień przeciw COVID-19 zachęcali w poniedziałek na Jasnych Błoniach w Szczecinie aktywiści partii Zieloni.

- Jeśli chodzi o wskaźniki ogólnopolskie to mamy zaszczepionych 19 807 000 osób, ale tylko 6 272 000 to osoby zaszczepione dwoma dawkami - powiedział Andrzej Radziwinowicz, sekretarz Zielonych w Szczecinie oraz radny osiedla Arkońskie- Niemierzyn. Natomiast ogólnie zaszczepionych, czyli po uwzględnieniu szczepionki jednodawkowej to jest 6 786 000 co daje nam 17 proc. zaszczepionego społeczeństwa.

Liczba szczepień niewystarczająca

Radziwinowicz przypomniał, że jest to liczba niewystarczająca. Aby osiągnąć odporność stadną musimy osiągnąć odporność stadną i zaszczepić 70 proc. populacji, daje to 26 mln osób.

- Jeśli chodzi o nasze lokalne statystyki, w Szczecinie zostało wykonanych 349 tys. szczepień, ale tylko 106 tys. osób zostało zaszczepionych dwoma dawkami szczepionek, daje nam to 9 pozycję wśród powiatów w Polsce. Niby liczba bardzo dobra, natomiast w naszym odczuciu niewystarczająca - komentuje Andrzej Radziwinowicz.

Z kolei współprzewodniczący partii Zieloni i radny Przemysław Słowik rzucił kilka propozycji. Jedną z nich jest dzień wolny na szczepienie dla osób pracujących w jednostkach miejskich i urzędach. - Może to być również jakaś dodatkowa premia pieniężna, bo nic tak dobrze nie motywuje jak pieniądze stwierdził.

Droższe bilety dla niezaszczepionych

Słowik ma też propozycje dla mieszkańców. - Myślimy o tym, że warto byłoby ułatwić dostęp do wszelkich ośrodków kultury, do bibliotek, do galerii, do muzeów, do domów kultury, do instytucji kultury, którymi zarządza miasto poprzez preferencyjne traktowanie osób zaszczepionych, jeśli chodzi o cenę chociażby biletu. Niech te bilety dla osób, które zdecydują się nie szczepić będą po prostu droższe - mówi Przemysław Słowik współprzewodniczący Zielonych w Szczecinie, radny Rady miasta Szczecin.

Nie zapomniano o Loterii dla ludzi zaszczepionych, która ma wystartować 1 lipca br. Radny Słowik podkreślił skuteczność tej idei w niektórych stanach w USA. Po ogłoszeniu takiego rozwiązania liczba zaszczepionych znacznie tam wzrosła.

Pojawił się również temat finału "The Tall Ships Races", który odbywał się będzie w dniach: 31.07-3.08. Politycy zaproponowali, aby na teren imprezy nie wpuszczać osób nieszczepionych. ©℗

(MS)