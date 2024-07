Parkowanie blisko plaży może słono kosztować. 1150 mandatów od majówki w Świnoujściu i Kołobrzegu

Za nieprawidłowe parkowanie strażnicy miejscy w Świnoujściu wystawili od maja 340 mandatów, a w Kołobrzegu ponad 800. Kilkuset kierowców otrzymało upomnienia. Władze nadmorskich kurortów apelują o korzystanie z wyznaczonych, także bezpłatnych, parkingów.

Szczyt sezonu turystycznego widać w statystykach wykroczeń drogowych. Jak poinformował PAP Jarosław Jaz z UM Świnoujście, od 1 maja do połowy tego tygodnia straż miejska wystawiła 340 mandatów za parkowanie niezgodne z przepisami. „Dziewięćdziesiąt razy strażnicy zastosowali art. 41 kodeksu wykroczeń, czyli tzw. pouczenie” – wyjaśnił Jaz. “Od 1 stycznia nałożono w sumie 720 mandatów karnych oraz 297 razy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego, pouczenie” - dodał.

Problem z kierowcami, parkującymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. na trawnikach, ścieżkach rowerowych, wjazdach na posesje itp. widać we wszystkich turystycznych miejscowościach. Najwyraźniej – w największych nadbałtyckich kurortach województwa zachodniopomorskiego, czyli w Świnoujściu i Kołobrzegu.

„W związku z ujawnieniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji strażnicy w okresie od 1 maja do 9 lipca pouczyli 540 kierowców, nałożyli 811 mandatów karnych na kwotę 100 400 złotych. Skierowali osiem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu” – powiedział PAP Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu miasta.

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie wynoszą od 100 do 1200 zł. Reguluje to Kodeks wykroczeń i Prawo o ruchu drogowym. Np. za pozostawienie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych przez osobę, która nie posiada takich uprawnień, grozi grzywna 800 zł. Za pozostawienie auta na chodniku (gdzie nie jest to dozwolone) 100 zł. Za parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania mandat wynosi 300 zł. Zablokowanie autem przejścia dla pieszych czy drogi rowerowej zagrożone jest grzywną od 100 do 300 zł. Za niszczenie zieleni kołami samochodu strażnik miejski może – na miejscu - nałożyć mandat do 500 zł albo skierować sprawę do sądu, gdzie kierowcy grozi kara nawet 1000 zł.

„Z oczywistych względów, wraz z początkiem sezonu letniego, Straż Miejska odnotowuje dużo większą liczbę zgłoszeń odnośnie nieprawidłowego parkowania, a także w dużo większym stopniu podejmowane są interwencje własne strażników w tym zakresie. Brak miejsc parkingowych oraz coraz bardziej roszczeniowa postawa kierowców nie jest wyłącznie problemem występującym w Świnoujściu” – zauważa Jaz. (PAP)

