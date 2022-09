Pamiętajmy o Związku Polaków w Niemczech

Panie Sasinowski

2022-09-30 20:45:49

Przecież pan nie zna historii. Polacy w Niemczech to żadna emigracja w sytuacji gdy niemiecki okupant zrobił z części polskich ziem swój teren. Polacy byli obywatelami trzeciej kategorii ale obywatelami Rzeszy niemieckiej, do tego okupant zmuszał ich do migracji bo jego celem była zmiana struktury narodowościowej okupowanych polskich ziem. Niech pan zapozna się z tym co to było rugi pruskie i ci robił Bismarck. Polacy od 1000 lat stawiają czoła Germanom.