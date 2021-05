Pamiętajcie o ogrodach. Zielono i tłumnie na Wałach Chrobrego

Ogrodów serca mocniej zabiły, a szczecińskie Wały Chrobrego zatętniły życiem za sprawą sobotniego kiermaszu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom synoptyków, pogoda dopisała. Na miłośników zieleni czekały m.in. drzewka i krzewy owocowe oraz ozdobne, rośliny rabatowe, byliny, trawy ozdobne, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach i wiele innych.

Kiermasz Ogrodniczy "Pamiętajcie o ogrodach" w Szczecinie to ciesząca się od lat doskonałą opinią wystawców i ogromnym zainteresowaniem odwiedzających ją gości - dwudniowa impreza handlowo wystawiennicza. Nie inaczej było w sobotę.

Zakupy do ogrodu

- Od blisko pięćdziesięciu lat mam ogród i jest to moje życie mówi p. Henryk Gardyjas, który w sobotę wybrał się na kiermasz ogrodowy zlokalizowany na Wałach Chrobrego. - Kupiłem wszystko co planowałem, w tym między innymi krzew aronii, który jeszcze dziś zagości na mojej działce. Dbam o nią jak tylko zdrowie mi na to pozwala. Nie wyobrażam sobie życia bez ogrodu. Mogę tam spokojnie wypocząć i cieszyć się przyrodą oraz czystym powietrzem.

Oferta wystawców była niezwykle bogata. Żaden miłośnik zieleni nie mógł narzekać.

- Od czterech lat sprzedaje tutaj czosnek niedźwiedzi, który wśród szczecinian cieszy się dużą popularnością - podkreśla Kazimierz Szwed, który do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechał z Dolnego Śląska. - Ponadto ludzie chętnie kupują u mnie drzewka i krzewy owocowe, w tym głównie agrest i porzeczki czerwone, czarne i białe. Wśród drzewek owocowych są jabłonie, wiśnie, grusze oraz czereśnie.

Kwiatki na rabatki

Dwudniowy kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego tradycyjnie stoi pod znakiem m.in. kolorowych roślin rabatowych, które właśnie wiosną kupowane są najchętniej.

W sobotę nie brakowało takich okazów, jak m.in.: pelargonie w wielu odmianach i kolorach, begonie królewskie, begonie Dragony, begonie wiszące, aksamitki, lobelie, smagliczki, komarzyce, bacopy, werbeny, surfinie oraz takie hity jak sundaville w wielu kolorach czy alstromerie w amplach.

Na kiermaszu pojawiły się też osoby, które dopiero od niedawna mają działkę i postanowili swojemu ogrodowi nadać barw.

- Kupiliśmy sporo drzewek w tym jabłonki oraz moje ukochane tulipany - mówi p. Jola, która wraz z mężem Maciejem wybrała się na sobotni kiermasz. - Dopiero od miesiąca mamy działkę na Wyspie Puckiej i chcemy ją sobie fajnie urządzić. Udało nam się znaleźć wszystko, co zamierzaliśmy a nawet więcej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupów.

Regionalne przysmaki na kiermaszu

Dodatkową atrakcją imprezy był kiermasz regionalnych przysmaków. Na ulicy Szczerbcowej można było kupić pieczywa według tradycyjnych receptur, wędliny i sery z Podlasia, Litwy i Podhala. Nie zabrakło cieszących się popularnością wśród szczecinian miodów z najlepszych pasiek w Polsce. Z kolei dla piwoszy przygotowano bogatą ofertę piw smakowych z minibrowarów.

A już w niedzielę odbędzie się w Szczecinie kolejny dzień kiermaszu ogrodniczego "Pamiętajcie o ogrodach". Stoiska będą czynne od godz. 9 do 17. Podczas wydarzenia obowiązują wszystkie przepisy, ograniczenia i zalecenia wynikające z zagrożenia epidemią koronawirusa.

Impreza po raz kolejny odbywa się pod patronatem medialnym "Kuriera Szczecińskiego".

Kamil Krukowski