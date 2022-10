Pamięci dni szczególne. Nekropolie otwarte dłużej, ale nie dla samochodów

W czasie Święta Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada) szczecińskie cmentarze komunalne będą dłużej otwarte dla odwiedzających mogiły bliskich, a niemal niedostępne dla zmotoryzowanych. Warto pamiętać, że to ograniczenie odnosi się również do osób posiadających karnety wjazdu: niepełnosprawnych oraz powyżej 75 roku życia.

Jeszcze w przyszły poniedziałek (31 października) szczecińskie nekropolie będą otwarte w godz. 7-21. Natomiast już 1 listopada będą dostępne aż do godz. 2 w nocy Dnia Zadusznego. Aby znów być otwarte - 2 listopada - do godz. 21. Natomiast 3 listopada na szczecińskich cmentarzach zacznie obowiązywać tzw. okres zimowy. Co oznacza, że bramy nekropolii będą otwarte w godz. 7-18.

- W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem pieszych, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadza ograniczenia wjazdu na Cmentarz Centralny - informuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

To oznacza, że już w najbliższą sobotę (29 października) wjazd samochodem dla posiadaczy karnetów zostanie zamknięty o godz. 11. Po tej godzinie przez kolejne dni - włącznie z 1 listopada - teren największej szczecińskiej nekropoli będzie wolny od samochodów, a roczne karnety wjazdu stracą ważność. Od tej zasady będzie jeden wyjątek i tylko w najbliższy poniedziałek (31 października) - administracja umożliwi wjazd na Cmentarz Centralny samochodom do konduktu pogrzebowego (maksymalnie 5 pojazdów).

Równolegle, czyli od 29 października (sobota) zostaną otwarte przycmentarne punkty handlowe. Tradycyjnie, to przy Cmentarzu Centralnym będzie ich najwięcej - aż 106. Na przy pozostałych szczecińskich nekropoliach będzie ich znacznie mniej: w Dąbiu - 13, w Zdrojach - 5, a w Wielgowie - zaledwie 1.

O dalszych zmianach dotyczących funkcjonowania cmentarzy w okresie poprzedzającym i w czasie 1-2 listopada będziemy informowali naszych Czytelników na bieżąco. ©℗

(an)