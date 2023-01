Palił się dziecięcy wózek. Mieszkańcy bloku przy ul. Iwaszkiewicza w strachu

- Mieszkam w tym bloku 23 lata! Nigdy nic tu się nie wydarzyło, znamy się z sąsiadami, którzy również mieszkają tu od lat, i pomagamy sobie, wózki zawsze tam stały i nikomu nie przeszkadzały, nie wiem co to za ludzie i co to za czasy!!! - napisała jedna z osób.

Komentarze

Piotr 2023-01-28 10:12:38 Na klatkach schodowych oprócz wózków dziecięcych sporo osób stawia rower, który blokuje przejście dla mieszkanców bloku. Wielkie pany rowerów nie mogą roweru pozostawić pod blokiem w miejscu dla roweru ani nie chcą znieść roweru do wózkowni w piwnicy. Paniusie ze wsi i z PGRu przyjechały do miasta nie mogą wnieść wózka do mieszkania lub do piwnicy wózkownia. Same lasery roszczeniowe najechały na prawobrzeże, wszystko pasożytom należy się.

jasne przepisy 2023-01-28 10:03:35 Przepisy przeciwpożarowe nakazują także utrzymywanie drożności dróg ewakuacyjnych z budynku – a trzeba pamiętać, że klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną. W przypadku pożaru i zadymienia pozostawione w częściach wspólnych rowery albo wózki mogą się okazać śmiertelną pułapką lub utrudnić strażakom akcję ratunkową, a za utrudnianie ewakuacji oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego kodeks wykroczeń przewiduje kary.

p.poż 2023-01-28 09:35:05 Czy ci ludzie nie rozumieją, że gdyby np wybuchł pożar mieszkania i byłoby pełno dymu, to te wszystkie wózki i rowery na klatce stanowią śmiertelne zagrożenie ? W dymie i panice ludzie uciekają na oślep i mogą się potknąć o taki wóżek i upaść , a reszta ich staranuje .Ludzie po to są przepisy p.poż żeby je przestrzegać .Macie nad czy pomyśleć

życzliwy 2023-01-28 09:28:09 Ciekawe czy Policja wystawiła wezwania tym kierowcom , co tam na tych chodniku oddzielonym od ulicy trawnikiem i drzewami zaparkowali .Jazda po chodniku to chyba 1500 zł ( no bo jakoś musieli tam dojechać) . A i właściciel wózka powinien mieć mandacik za blokowanie klatki schodowej

@E. oraz @jejsiczka. 2023-01-28 09:26:44 Mądrale PiSdzielcze! Normalni ludzie rozumieją co to jest mieć dzieci i jaki trud w ich wychowaniu.Dlatego normalni, współczujący tolerują wózki czy rowerki dziecięce na korytarzach czy półpiętrach.Nam to nie przeszkadza.

abc 2023-01-28 09:23:38 w koncu któryś podpity sąsiad się wkurzyl ze nie mozna przejsc normalnie przez klatke i podpalil a moze tylko rzucił niedopalek papierosa! Kiedys w nlokach two0rzono wozkowanie dla takich malenstw z dziecmi ! Niemniej skoro ma sie dziecko i dostaje sie te 500zl na nie to powinno sie tez je odpowiednio zainwestowac np. w wozej skladany/lekki/itd/ Za kazdy zostawiony wozek na klartce jak i inna rzecz gabarytwowa powienien byc MANDAT bo jest to ZABRONIONE - moze ktos przez to zginac w czasie pozaru

Wspólnota 2023-01-28 09:22:22 Typowo polskie zachowanie. Postawie wózek na klatce bo po co ma mi w domu zawadzać. Wszyscy tak stawiają to ja też mogę.A że sąsiadom zawadza to nie mój problem.Ktoś w końcu nie wytrzymał tego bezprawia . Klatki służą do komunikacji i ewakuacji a nie jako magazyn i graciarnia

art 82 KW 2023-01-28 09:12:19 Według przepisów przeciw pożarowych na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych czy w tzw. wiatrołapach NIE MOŻNA pozostawiać wózków, rowerów i innych przedmiotów. Zakazy pozostawiania wózków w tych miejscach znajdziemy w regulacjach praktycznie każdej spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli coś pozostawionego na schodach zagraża życiu i zdrowiu ludzi, , należy liczyć się z konsekwencjami swojego działania. Grozi nagana, grzywna czy mandat do 5 tys zł

E. 2023-01-28 09:05:21 Na klatce schodowej nie powinny stać wózki. Ani żadne inne graty. Klatka schodowa to droga ewakuacyjna!!! To nie ma być przedłużenie czyjegoś mieszkania. Na klatce musi być przejście. Na wypadek właśnie chociażby pożaru!