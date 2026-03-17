Otwierają most nad Chełszczącą

W środę (18 marca) po południu planowe jest otwarcie dla ruchu mostu nad rzeką Chełszczącą w ciągu ul. Lubczyńskiej w Szczecinie.

Jak informuje Kacper Reszczyński z Zarządy Dróg i Transportu Miejskiego we wtorek 17 marca odbył się przegląd Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z procedowaniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie mostu. Udostępnienie go do przejazdu planowane jest dzień później, około godz. 15.

Nowy most pozwala na wygodniejszy i bezpieczniejszy przejazd przez rzekę Chełszczącą. Jego całkowita długość wynosi nieco ponad 15 metrów. Są na nim dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra, chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 metrów. Szerokie kapy zaprojektowane pod chodnik oraz ścieżką rowerową pozwalają na bezpiecznie poruszanie się pieszych i rowerzystów.

