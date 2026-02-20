Most nad Chełszczącą później. Termin zakończenia inwestycji przesunięty kolejny raz

Fot. ZDiTM

Termin oddania do użytku mostu budowanego nad rzeka Chełszcząca w Szczecinie po raz kolejny został przesunięty. Tym razem stało się tak z powodu utrzymujących się ostatnio mrozów.

REKLAMA

- Obiekt już stoi, jednak z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w dalszym ciągu brak jest możliwości wykonania konstrukcji jezdni. Brak nawierzchni wstrzymuje zgłoszenie obiektu do użytkowania i jego odbioru. Termin realizacji zadania został przedłużony do 13 marca 2026 r. - poinformował Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Nowy most zostanie oddany do ruchu od razu po uzyskaniu wymaganych odbiorów. To kolejne przesunięcie terminu jego realizacji w ostatnim czasie, który pierwotnie był wyznaczony na 10 grudnia. Najpierw przez kolizję z wodociągiem i kanalizacją deszczową został on wyznaczony na 30 stycznia 2026 r. Później z powodu trudnych warunków atmosferycznych termin przesunięto na 27 lutego.

Nowy most powstaje w ciągu ulicy Lubczyńskiej na prawobrzeżu Szczecina. Ma on pozwolić na wygodniejszy i bezpieczniejszy przejazd przez rzekę Chełszczącą. Całkowita długość obiektu wyniesie nieco ponad 15 metrów. Na moście usytuowane zostały dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra, chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Szerokie kapy zaprojektowane pod chodnik oraz ścieżkę rowerową mają pozwolić na bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów.

(k)

REKLAMA