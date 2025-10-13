Most nad Chełszczącą rozebrany. Powstanie nowy obiekt

Prace powinny się zakończyć w grudniu.

W miejscu budowanego mostu nad rzeką Chełszczącą w ciągu ul. Lubczyńskiej budowlańcy zdemontowali już stary most. Służył mieszkańcom od 1990 roku. Powstanie nowy obiekt, który pozwoli pieszym i rowerzystom na wygodniejsze poruszanie się.

– Obecnie wykonawca robót rozebrał już starą konstrukcję i przystępuje do prac związanych z usunięciem kolizji wodociągu z fundamentami nowego obiektu – informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Jednocześnie wykonawca robót przygotowuje zaplecze budowy dla następnych prac – zabicia ścianek szczelnych pod wykonanie nowych fundamentów mostu. W ramach inwestycji wykonawca robót ma również wymienić pozostałe odcinki starej nawierzchni jezdni na odcinku od ronda Gryfa do nowo budowanego mostu.

Stary most został wybudowany ponad 30 lat temu.

– Wykonany był na płycie z belek prefabrykowanych zespolonych, natomiast przyczółki zostały wykonane jako żelbetowe monolityczne na fundamentach z palo-studni – informuje K. Reszczyński. – Mimo dostatecznego stanu technicznego zdecydowano, że bardziej ekonomicznym i przyszłościowym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego, dostosowanego do nowych przepisów, norm oraz dużego obciążenia pojazdami ciężarowymi.

Całkowita długość nowego mostu to ponad 15 metrów. Będzie miał dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra, chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów.

W pierwszym półroczu tego roku zakończono inwestycję rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad rzeką Żołnierską Strugą, zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie obecnej inwestycji.

Prace prowadzi firma Strabag, powinny się zakończyć do 10 grudnia. Wartość umowy to kwota 2 863 477 zł.

